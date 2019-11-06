В Индонезии произошло разрушительное землетрясение



Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Эпицентр подземных толчков располагался в 57 км севернее острова Ямдена (архипелаг Танимбар). По интенсивности в эпицентре землетрясения его можно охарактеризовать как "разрушительное".



Информации о жертвах и значительных разрушениях пока нет.



Напомним, ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, разрушительное землетрясение магнитудой 8,0 было зафиксировано в Перу.

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Источник: korrespondent.net