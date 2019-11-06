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11. 06. 2019

В Сумской области судью поймали на взятке

Судью Хозяйственного суда Сумской области задержали при получении взятки в размере четырех тысяч долларов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня 2019 разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере $4 тыс.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судья потребовала и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя, который обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе.

Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления.

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области судью поймали на взятке

Ранее на взятке задержали полицейского чиновника во Львовской области.

А на Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях".

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Источник: korrespondent.net

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