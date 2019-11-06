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11. 06. 2019

Обострение на Донбассе: 17 обстрелов за сутки

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает штаб ООС.

Враг также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 12 раз обстрелял позиции ОС: шесть раз - Водяное, а также - Опытное, район Песков, Марьинку, Широкино, окрестности Новотроицкого и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников подверглись пяти обстрелам: Зайцево, Светлодарск, район Южного, окрестности Новоалександровки и Новгородского.

Потерь среди украинских защитников нет, по данным разведки, 10 июня ранены двое противников.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Водяного и Песков.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировали 26 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net

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