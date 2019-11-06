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11. 06. 2019

Брак за сутки: названо количество молодоженов

За три года существования услуги Брак за сутки, ею воспользовались более 64 тысячи молодоженов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

"В Украине действует качественный сервис для молодоженов, желающих зарегистрировать свой брак быстро, с возможностью избрания желаемой даты и места проведения регистрации", - отметил Петренко.

Как известно, проект Брак за сутки в Украине запустили в июле 2016 года. Изначально он задумывался, как социальный и прежде всего для регионов, которые являются прифронтовыми.

Также Министерство юстиции ввело для украинских семейных пар возможность провести юбилейную церемонию бракосочетания.

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Источник: korrespondent.net

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