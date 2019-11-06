Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 09:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,35
11. 06. 2019

В США планируют военную помощь Украине на $250 млн

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит $250 млн на военную помощь Украине. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, сообщает ТАСС.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - сказано в законопроекте.

Также в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".

Помимо этого, законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море".

Предлагаемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета в среду. Затем документ рассмотрит вся Палата представителей, после чего к этой работе подключится Сенат. Весь этот процесс обычно длится до осени. Если обе палаты Конгресса одобрят проект бюджета, он будет отправлен на подпись президенту США.

Ранее сообщалось, что в Сенате США запросили для армии Украины $300 млн.

Напомним, с 2014 года США выделили более 1,1 млрд долларов на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.