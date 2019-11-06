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11. 06. 2019

Трагедия на Дунае: спасатели поднимают затонувшее судно

Венгерские и южнокорейские спасатели во вторник, 11 июня, предприняли попытку подъема из реки Дунай туристического судна Hableany, затонувшего 29 мая после столкновения с другим судном, сообщает АР.

Отмечается, что части катера уже видны над поверхностью реки. Также говорится, что на катере по-видимому обнаружили тела четверых жертв.

Также сообщается, что огромный плавучий кран, баржи и спасатели были замечены утром во вторник на будапештском мосту Маргит на Дунае, где 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.

На сегодняшний день известно о гибели в результате аварии 19 граждан Южной Кореи и одного венгерского члена экипажа, еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Подъем планируется в несколько этапов, в зависимости от состояния корпуса.

Cмотрите фотогалерею: Трагедия на Дунае: спасатели поднимают затонувшее судно

Напомним, 29 мая катер Русалка с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста Маргит в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. 

Позже сообщалось о задержании украинца - капитана судна, столкнувшегося с катером.

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Источник: korrespondent.net

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