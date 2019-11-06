В порту Махачкалы взорвался и горит танкер

В порту г. Махачкала (республика Дагестан, РФ) рано утром 11 июня при перекачивании нефтепродуктов произошел взрыв на танкере с последующим пожаром, сообщает МЧС России.

По данным российских СМИ, во время инцидента погибли от одного до двух человек, трое госпитализированы (один в крайне тяжелом состоянии с ожогами 95% тела), еще один считается пропавшим без вести.

В настоящий момент на танкере продолжается пожар, к тушению привлечены 57 человек. По информации МЧС РФ, угрозы загрязнения воды нефтью нет.

Напомним, накануне произошел крупный пожар в психбольнице в Одессе: погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net