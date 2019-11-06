Под зданием Конституционного суда Украины, где во вторник, 11 июня, будет рассматриваться конституционность роспуска Рады, проходит митинг противников этого решения, сообщает УНН.

Активисты считают, что, решив распустить Верховную Раду, Президент Украины грубо нарушил Конституцию Украины и требуют отменить соответствующий указ.

Митингующие держат плакаты с надписями "Нет, конституционному перевороту", "Зеленский, не порочь Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".

Перед этим под здание Конституционного суда, в который также должен прибыть президент Зеленский, стянули силовиков.

Cмотрите фотогалерею: Под КСУ митингующие требуют отменить роспуск Рады

Напомним, Верховная Рада была распущена новоизбранным президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.

Официальной причиной роспуска парламента называлось отсутствие коалиции. Однако судя по подсчетам спикера парламента Парубия, на момент выхода Народного фронта, в коалиции оставалось 227 нардепов.

После роспуска ВРУ, группа депутатов подала в Верховный суд иск с требованием признать незаконными действия президента, но там отказались рассматривать заявление.

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Источник: korrespondent.net