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11. 06. 2019

Два года безвиза: в Европу съездили почти 3 млн украинцев

В Европу по безвизу съездили почти три миллиона украинцев. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины во вторник, 11 июня.

Безвиз начал действовать с 11 июня 2017 года. За это время украинцы путешествовали в Евросоюз больше 42 миллионов раз. По новым биометрическим паспортам выехали за границу почти три миллиона граждан.

Больше всего людей - более миллиона - пересекли границу с Польшей. Активными были также венгерская и румынская границы, через которые прошли больше 350 тысяч и 245 тысяч соответственно. В Словакию выехали около 226 тысяч человек.

При этом украинцы отдают предпочтение авиасообщению: почти миллион человек выехал за границу именно так. Морским сообщением воспользовались всего 500 человек.

Госпогранслужба отмечает также, что за второй год действия режима количество поездок без виз увеличилось в 4,2 раза в сравнении с предыдущим годом: в первый год новой возможностью воспользовались 560 тысяч украинцев, а за второй год - уже 2,35 миллиона человек.

"Это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно учитывая окончание срока действия виз, выданных до 11 июня 2017 года" - прокомментировала погранслужба.

Напомним, что ранее украинский паспорт поднялся в рейтинге на несколько позиций.

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Источник: korrespondent.net

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