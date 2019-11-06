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11. 06. 2019

В Украину в 2019 году не пустили 4 тысячи человек

С начала года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину 4345 лицам. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 4345 лицам, из них 645 гражданам РФ", - говорится в сообщении пограничников

В ГПСУ также отметили, что сегодня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из них 583 - граждане РФ.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма. 

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Источник: korrespondent.net

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