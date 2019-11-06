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11. 06. 2019

Додон отменил роспуск парламента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан исполнявшим обязанности премьер-министра Павлом Филипом. Об этом глава республики объявил на брифинге во вторник, 11 июня, после заседания Высшего совета безопасности, сообщает ТАСС.

"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.

Высший совет безопасности Молдовы призвал разблокировать государственные учреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду, добавил Додон.

"Высший совет безопасности призывает все государственные учреждения не препятствовать и обеспечить функционирование законного правительства", - сказал молдавский лидер.

Напомним, начиная с 8 июня и по сегодняшний день входы в здание правительства и все министерства заблокированы сторонниками Демократической партии Молдовы, которая не признает правительство Санду. У входов установлены палатки с демонстрантами, которые находятся там круглосуточно.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. 

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.

В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 
 

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Источник: korrespondent.net

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