Украинские рабочие могут покинуть Польшу и переехать трудиться в Германию. Об этом 11 июня пишет Businessinsider. Сообщается, что Польша может потерять каждого четвертого заробитчанина из Украины.

Эксперты считают, что на данный момент можно не опасаться оттока трудовых мигрантов, поскольку в Германии еще не утвердили законодательную процедуру. Также имеются некоторые противоречия по поводу окончательной формы ее регулирования.

Однако есть вероятность, что как только в Германии откроют рынок труда, около 25% мигрантов покинуть Польшу.

Отмечается, что на отток мигрантов в значительной степени повлияет состояние немецкой экономики.

В Нацбанке Польши сообщили, что в стране каждый год работают примерно 800 тысяч украинцев. Из-за притока в 2013-2017 годах украинских заробитчан, ВВП Польши стал увеличиваться на 0,3-0,9 процентных пункта ежегодно.

Ранее в Эстонии заговорили об опасности массового наплыва украинских рабочих. Эстонцы боятся остаться в меньшинстве из-за украинцев.

Также сообщалось, что украинские мигранты перевели из Польши в Украину 3,6 миллиардов долларов. Общая же сумма переводов из разных стран составила 10,8 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net