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11. 06. 2019

В НБУ рассказали, когда Украина получит транш МВФ

Для получения нового кредитного транша от Международного валютного фонда в Украине должно сформироваться и заработать новое правительство. Такое мнение высказала 11 июня заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова в интервью Reuters.

Она считает, что транш МВФ Украине дадут до конца года, если Кабинет министров заработает в сентябре.

"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что такое сценария в Нацбанке считают оптимистическим. Замглавы НБУ отметила, что размер транша может составлять $1,3 млрд.

Рожкова также подчеркнула, что на 2019 год приходятся пиковые выплаты по долгам.

"Это будет очень напряженный период. Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одного транша", - подчеркнула замглавы НБУ.

Ранее стало известно, что Украина получит транш от Европейского союза, если выполнит ряд требований.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями миссии МВФ и пожаловался им на депутатов Верховной Рады.

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Источник: korrespondent.net

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