Зеленский уволил руководство Госуправделами

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности. Об этом говорится в указах, опубликованных во вторник, 11 июня.

"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - сказано в документе.

Также президент уволил Евгения Сарнацкого с поста заместителя руководителя Госуправделами "согласно с поданным им заявлением".

Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.

Иван Куцик, генерал-полковник внутренней службы, был назначен руководителем Госуправделами в декабре 2016 года после нескольких месяцев исполнения обязанностей. До этого занимал должность заместителя руководителя этой структуры.

Как сообщалось, накануне Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области.

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Источник: korrespondent.net