Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 12:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,35
11. 06. 2019

Зеленский уволил руководство Госуправделами

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности. Об этом говорится в указах, опубликованных во вторник, 11 июня.

"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - сказано в документе.

Также президент уволил Евгения Сарнацкого с поста заместителя руководителя Госуправделами "согласно с поданным им заявлением".

Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.

Иван Куцик, генерал-полковник внутренней службы, был назначен руководителем Госуправделами в декабре 2016 года после нескольких месяцев исполнения обязанностей. До этого занимал должность заместителя руководителя этой структуры.

Как сообщалось, накануне Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.