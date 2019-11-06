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11. 06. 2019

В РФ назвали новое условие для нормандской встречи

Россия готова обсуждать вопрос Донбасса в нормандском формате при соблюдении договоренностей контактной группы в Минске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 11 июня, сообщает ТАСС.

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа - единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится. "Нормандский формат не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся", - добавил он.

По словам министра, что Москва рассчитывает, что ее информируют об итогах состоявшихся недавно встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции. 

Глава МИД РФ также заявил, что Москва ждет, когда в Киеве оформится политика нового правительства по всем вопросам международной жизни. "Пока, как вы знаете, все внимание сформировано на подготовке к парламентским выборам, и команда, как таковая, еще не сформировалась", - пояснил он.

Глава МИД РФ отметил, что урегулирование кризиса в Украине возможно при условии отсутствия безоговорочной поддержки Брюсселем политики Киева. 

Ранее в Берлине и Париже заявили, что готовы продолжить работу в нормандском формате.

На прошлой неделе о желании присоединиться к нормандскому формату заявили в Италии. Но в Кремле не видят смысла его расширения.

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Источник: korrespondent.net

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