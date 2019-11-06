Зеленский отменил назначения Порошенко членов ВСП

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
В частности, указами №358 и №359 он отменил указы Порошенко №217 и №218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
Отметим, Госбюро расследований открыло дело о захвате власти по факту назначения Порошенко двух членов ВСП вопреки запрету суда.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость