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11. 06. 2019

Зеленский отменил назначения Порошенко членов ВСП

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, указами №358 и №359 он отменил указы Порошенко №217 и №218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Отметим, Госбюро расследований открыло дело о захвате власти по факту назначения Порошенко двух членов ВСП вопреки запрету суда.

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Источник: korrespondent.net

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