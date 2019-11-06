На поднятом из Дуная катере нашли тела капитана и пассажиров

Из затонувшего в Будапеште катера, который вытянули из Дуная утром во вторник, 11 июня, извлекли тела четырех погибших. Об этом сообщает Yonhap.

"Четыре тела, трое из которых, предположительно, являются корейцами, обнаружены в разрушенном туристическом катере, поднятом с Дуная утром во вторник, почти через две недели после затопления, вследствие чего 26 граждан Южной Кореи погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные тела принадлежат венгерскому капитану судна Hableany и трем пассажирам - южнокорейским туристам.

Ранее сообщалось, что в Будапеште начали поднимать затонувшее судно, на котором нашли тела нескольких пострадавших.

Напомним, 29 мая катер Русалка с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста Маргит в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. До сегодняшнего дня было известно о гибели 19 граждан Южной Кореи и одного венгерского члена экипажа, еще восемь человек считались пропавшими без вести.

Позже сообщалось о задержании украинца - капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером.

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Источник: korrespondent.net