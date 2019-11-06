РФ не будет "делать жестов Зеленскому" по Донбассу - Лавров

Россия не намерена делать жесты для Владимира Зеленского, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает УНИАН во вторник, 11 июня.

Во время выступления на международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения Лавров рассказал о позиции России относительно переговоров с Зеленским.

"Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями - там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого" - заявил глава МИД РФ.

Он также добавил, что нельзя сдвинуть процесс с мертвой точки, сделав один жест.

"Мы жестов позитивных наделали столько, что, наверно, для других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответные движения" - считает Лавров.

Напомним, что ранее в РФ назвали новое условие для нормандской встречи.

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Источник: korrespondent.net