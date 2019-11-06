В Херсоне мужчина погиб, пытаясь отрезать себе голову электропилой

В Херсоне вечером 10 июня 30-летний местный житель умер после попытки отрезать себе голову электропилой, сообщает местное издание Херсонец.

Мужчина демонстративно попытался отрезать голову дисковой пилой, однако ему удалось лишь перерезать основные сосуды. Впрочем, результат оказался аналогичным: он умер от потери крови еще до приезда скорой помощи.

По информации издания, в полиции завели дело по статье об убийстве (ст.115 УК Украины), однако сомнений в том, что это было самоубийство, нет. Сейчас полиция проводит проверку на возможное доведение до самоубийства.

"По словам знакомых, внушаемого парня втянули в некую секту с признаками тоталитарного управления, и в последние месяцы своей жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства", - пишет издание.

Напомним, ранее под Харьковом отец застрелил сына и покончил с собой. До этого житель Запорожья убил жену на глазах у ребенка и повесился.

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Источник: korrespondent.net