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11. 06. 2019

В СБУ рассказали о присвоении Баканову офицерского звания

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Украинская правда со ссылкой на СБУ.

"Воинское звание лейтенант присвоено приказом Председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе на журналистский запрос.

Сообщается, что в соответствии с предоставленным военным билетом Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.

В СБУ отметили, что соответствии Законом о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности и не достигшим предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

Также сообщается, что воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующее профилю служебной деятельности, во время аттестации к офицерскому составу.

 
 

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии Слуга народа Ивана Баканова замначальника СБУ.

Позже Иван Баканов заявил, что президент поставил СБУ задачи победить коррупцию и вывести теневой бизнес.

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Источник: korrespondent.net

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