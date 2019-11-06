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11. 06. 2019

МИД перечислил нарушения РФ конвенции по морскому праву

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль привела в Facebook перечень нарушений России по Конвенции ООН. Во вторник, 11 июня, она опубликовала текст своего выступления в первом устном раунде юрисдикционных слушаний арбитражного трибунала по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Так, она заявила, что РФ незаконно построила мост через международный пролив, что ущемляет права судов всех стран, направляющихся в украинские порты или из них, разворовывает украинские энергоресурсы в пределах прав Украины на морских просторах, препятствует вылову рыбы украинскими рыбаками.

По словам Зеркаль, начиная с весны 2014 года Россия похитила у Украины уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы.

"Эти нарушения представляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международным морским правом со стороны России", - заявила Зеркаль.

Она подчеркнула, что дело Украины не касается суверенитета над Крымом, поскольку этот вопрос не оспаривается и находится вне всяких сомнений.

Зеркаль выразила уверенность, что Украина имеет право на рассмотрения этого спора судом по морскому праву. 

"Сегодня вы увидите, почему России не удастся избежать вашей юрисдикции. Я убеждена: заслушав наши аргументы, вы согласитесь, что Украина уполномочила вам свое дело и стремится к правосудию в соответствии с Конвенцией", - сказала она. 

Зеркаль отметила, что предварительные возражения России не являются результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала. 

"Вместо того чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор", - сказала она. 

Как сообщалось, заседание палаты третейского суда в Гааге началось накануне и будет продолжаться до выходных.

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Источник: korrespondent.net

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