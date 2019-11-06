Большинство украинцев (67%) предпочитают проводить отпуск в Украине, и только треть (33%) - за границей. Об этом свидетельствуют результаты исследование Picodi, обнародованные в понедельник, 10 июня.

Украинцы, отдыхающие внутри страны, обычно выбирают побережье Азовского моря и в Одессу. В пятерке лидеров также Львов, Харьков и рекреационные центры Закарпатья.

В то же время украинцы, которые проводят отдых за границей, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

При этом не экономят на отпуске только 12% соотечественников. Большинство же старается каким-то образом минимизировать расходы на отдых благодаря раннему бронированию и покупке билетов, горящим путевкам.

Также украинцы часто ищут бесплатные достопримечательности (21%), выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (15%).

В среднем отпуск обходится украинцам почти в 11 тысяч гривен на человека. При этом только 8% опрошенных путешествуют в одиночку, а 48% - с домочадцами.

Наибольшим спросом пользуются поездки в разгар сезона (42%) или в бархатный сезон и межсезонье (39%), когда цены снижаются, наплыв туристов падает, но погодные и другие условия еще способствуют отличному отдыху.

Если рассматривать продолжительность отпуска, то 48% украинцев отводят на отдых не более 7 дней подряд, но мало кто может позволить себе более двух недель релакса (4%).

Кроме того, 45% респондентов ответили, что выезжают на отдых раз в году. Тех, кто отдыхает дважды в год, набралось 27%. Лишь 9% сообщили, что путешествуют несколько раз в год.

Cмотрите фотогалерею: За границей отдыхает лишь треть украинцев

Ранее ученые подсчитали, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни.

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Источник: korrespondent.net