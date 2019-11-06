Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 15:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
11. 06. 2019

В управлении Минюста проходят следственные действия - СМИ

В центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве проходят следственные действия. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что в здании находятся сотрудники ГБР.

"Сейчас проводятся следственные действия", - сообщил оперативный сотрудник.

Какие именно следственные действия проводят и с какой целью, оперативники не сообщили.

Журналистов внутрь не пускают.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Днепропетровской области взбунтовались заключенные. Они протестовали против ненадлежащих условий содержания.

Напомним, в мае ГБР проводило обыски в Госслужбе занятости.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.