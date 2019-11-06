В управлении Минюста проходят следственные действия - СМИ

В центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве проходят следственные действия. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что в здании находятся сотрудники ГБР.

"Сейчас проводятся следственные действия", - сообщил оперативный сотрудник.

Какие именно следственные действия проводят и с какой целью, оперативники не сообщили.

Журналистов внутрь не пускают.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Днепропетровской области взбунтовались заключенные. Они протестовали против ненадлежащих условий содержания.

Напомним, в мае ГБР проводило обыски в Госслужбе занятости.

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Источник: korrespondent.net