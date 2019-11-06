В управлении Минюста проходят следственные действия - СМИ

В центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве проходят следственные действия. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает УНН.
Отмечается, что в здании находятся сотрудники ГБР.
"Сейчас проводятся следственные действия", - сообщил оперативный сотрудник.
Какие именно следственные действия проводят и с какой целью, оперативники не сообщили.
Журналистов внутрь не пускают.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Днепропетровской области взбунтовались заключенные. Они протестовали против ненадлежащих условий содержания.
Напомним, в мае ГБР проводило обыски в Госслужбе занятости.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость