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11. 06. 2019

В Украине за сутки "заминировали" более 330 объектов

За прошедшие сутки правоохранители получили 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook во вторник, 11 июня.

"За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", – написал он.

По словам Аброськина, правоохранители эвакуировали более 32 тысяч человек из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.

"Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ", – отметил замглавы Нацполиции.

Накануне в Киеве неизвестные сообщили о "минировании" здания Верховной Рады, Минобороны, нескольких станций метро и магазинов.

А сегодня в Днепре началась очередная серия "минирований". В этот раз "заминировали" торговые центры, супермаркеты, вокзалы и больницы.

Напомним, в Украине заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности наказывается лишением свободы сроком от двух до шести лет.

Источник: korrespondent.net

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