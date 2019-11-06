Казахстан после выборов. Транзит власти и протесты

В Казахстьане на внеочередных выбораз президента победил Касым-Жомарт Токаев, набрав более 70 процентов голосов избирателей. Выборы были назначены после того, как в марте ушел в отставку единственный президент страны Нурсултан Назарбаев. Свои полномочия он передал Токаеву.

Во время и после выборов в Казахстане проходили массовые протесты. Считается, что Назарбаев, несмотря на уход с поста президента, сохраняет всю власть. Но Токаев заверяет, что является "полнокровным", а не переходным президентом. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Выборы президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев, который правил Казахстаном 30 лет, 19 марта сложил свои полномочия и назначил Токаева временно исполняющим его обязанности, который занимал должность председателя верхней палаты парламента. Токаев предложил провести внеочередные выборы и переименовать столицу Астану в Нур-Султан.

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году Нурсултан Назарбаев оставался единственным лидером на постсоветском пространстве, пришедшим к власти еще до распада СССР.

В 2015 году за Назарбаева проголосовали 98 процентов избирателей, при этом в выборах приняли участие 93 процента обладающих избирательным правом грааждан Казахстана.

После отставки эксперты сошлись во мнении, что Назарбаев отказался от поста президента, но не от власти, которую сохранил благодаря постам главы Совета безопасности, лидера правящей и статусу Лидера нации.

Он также сохранил более важную позицию - пожизненного руководителя государства. У должности есть официальное название - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы. Поэтому у Назарбаева в этом случа конкурентов быть не может.

Явка на выборах президента Казахстана, которые прошли 9 июня, составила 77,5 процента, сообщила Центральная избирательная комиссия страны. В голосовании участвовали 9 274 110 человек.

По итогам выборов среди семи кандидатов лидером стал Касым-Жомарт Токаев, он набрал 70,96 процента голосов. Следом за ним идет Амиржан Косанов, ему удалось получить 16,23 процента.

Первая в истории страны кандидат-женщина, депутат парламента от партии Ак жол Дания Еспаева набрала 5,05 прпоцента голосов. Остальные не смогли собрать больше пяти процентов голосов.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на выборах "абсолютные нарушения фундаментальных свобод".

Глава миссии краткосрочных наблюдателей организации Георгий Церетели отметил, что в выборах принимали участие семь кандидатов от разных партий и ассоциаций, но "подлинного плюразизма" не было.

"Еще большую обеспокоенность вызывают ограничения свободы собраний и политического выражения до и во время кампании, когда мирных протестующих штрафуют и арестовывают. Это противоречит обязательствам Казахстана", - сказала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек.

С инаугурацией в Казахстане решили не затягивать, она пройдет 12 июня.

Протесты и задержания

Первые протесты в связи с транзитом власти в Казахстане прошли 1 мая. Собрав сотни человек в столице, Алма-Ате и других городах, они стали самыми масштабными с 2016 года, когда в Казахстане проходили протесты против инициированной правительством земельной реформы.

Полиция зедержала более 80 человек, некоторых штрафовали или отправляла под арест за "нарушение порядка проведения мирных собраний" или "невыполнение требований полиции".

Протесты и задержания родолжились и 9 мая. Тогда власти заблокировали доступ к Facebook, Youtube, Instagram и Telegram, а также к сайтам Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, Уральская неделя, Казахстанского бюро по правам человека, освещавшим митинги.

В день выборов 9 июня в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные митинги. Участники митингов требовали проведения честных, по их мнению, выборов. Некоторые из них заявляли, что объявили им бойкот.

Во время протестных акций в двух городах были задержаны около 700 человек. Примерно 550 человек привлекли к административной ответственности.

В числе задержанных были сотрудник информационного агентства Agence France-Presse (AFP) Кристофер Риколтон и корреспондент радиостанции Азаттык - казахстанский филиал Радио Свободы.

Эксперты не ждут перемен

Если раньше Токаев подчеркивал преемственность курса Назарбаева, то после выборов он назвал себя "полнокровным президентом". Токаев также заявил, что не понимает термина "транзит власти".

"Я против слова ''транзит''. Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран", - заявил президент Казахстана на своей первой пресс-конференции 10 июня.

Однако некоторые эксперты по-прежнему считают, что Назарбаев планирует в будущем сделать президентом страны свою дочь Даригу. Сейчас она занимает пост спикера Сената. Политоги говорят, что что ее поставили как смотрящую за действующим президентом со стороны семьи Назарбаева.

Политолог Федор Крашенников на сайте DW пишет, что традиции региона таковы, что смерть лидера страны неизбежно приводит к утрате власти, влияния и даже свободы членами его семьи, этим вызвана спешка с передачей власти в Казахстане.

Он отмечает, что Токаев получил только ограниченные полномочия, а на всех ключевых постах в стране по-прежнему остаются или родственники Назарбаева.

"Или люди, которые в силу особенностей устройства политической жизни Казахстана не могут сами претендовать на высший пост, поэтому являются агентами интересов семьи первого президента, гарантирующей им сохранение власти и денег в обмен на безусловную лояльность", - пишет эксперт.

Крашенников говорит, что Токаев и сам является таким агентом, потому что ни своего влиятельного клана, ни хотя бы собственной команды управленцев у него нет.

"Нельзя не напомнить, что согласно конституции Казахстана, исполняющим обязанности президента в случае его отставки становится спикер верхней палаты парламента, а сейчас этот пост занимает Дарига Назарбаева", - говорится в комментарии.

Что касается перемен в Казахстане, то Крашенников считает, что страна может жить о заданной Назарбаевым программе и после его смерти, но "учесть все факторы заранее невозможно".

"Всегда может вылететь какой-нибудь "черный лебедь". Глубокий социально-экономический кризис, проснувшиеся политические амбиции тех, кому запрещено их иметь или сочетание нескольких разных факторов - все это может в считанные дни разрушить всю новую конструкцию казахстанской власти", - говорит политолог.

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Источник: korrespondent.net