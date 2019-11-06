Зеленский просит Раду уволить Луценко

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом во вторник, 11 июня, сказал заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"То, о чем давно говорил глава государства, - внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

Он уточнил, что основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта.

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Источник: korrespondent.net