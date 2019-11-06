Консул Испании переплыл Керченский пролив – СМИ

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья 1 июня участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка в Краснодарском крае РФ, до крепости Ени-Кале в Керчи, которая находится в анексированном Крыму. Об этом сообщает Радио Свобода.

Пандиэлья подтвердил этот факт журналистам, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", – сказал он.

Дипломат также подтвердил, что является почетным консулом и не состоит на госслужбе в Испании.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Россией Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на три года. Размер штрафа - до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен", - отметил начальник отдела ГПСУ по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко.

После аннексии Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть на полуостров можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.

Напомним, в мае три немецких депутата от правопопулистской партии Альтернатива для Германии посетили Крым по дипломатическим паспортам. При этом предписания для чиновников в ФРГ запрещают пользоваться диппаспортами в частных поездках.

Ранее посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких парламентариев из-за посещения ими аннексированного Крыма.

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Источник: korrespondent.net