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11. 06. 2019

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие сутки

В Украине в ближайшие сутки 12 июня в поле повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно сухая погода, будет жарко – с максимальной температурой воздуха, характерной для середины июня, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня кое-где кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей 20-25°, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°; днем 29-34°, в Карпатах 18-23°.

В Киеве 12 июня будет сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была 34,0° в 2010 году, самая низкая ночью 5,2° в 1950 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за жары ограничили въезд фур. Ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта в столице вводится с 12:00 до 18:00.

Погода на неделю: жара за 30, на западе грозы

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Источник: korrespondent.net

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