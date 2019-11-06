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11. 06. 2019

Зеленский уволил главу МИД Украины Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы МИД Павла Климкина. Соответствующее представление министра о снятии с занимаемой должности Зеленский подписал 11 июня. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Администрации президента Руслан рябошапка.

После этого президент внес на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы МИД Украины. Им стал Вадим Пристайко.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - заявил Рябошапка.

Ранее президент уволил руководство Госуправделами. Зеленский также попросил парламент уволить генерального прокурора Юрия Луценко.

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Источник: korrespondent.net

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