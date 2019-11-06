Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге возле Администрации президента во вторник, 11 июня, передаеют Вести.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал он.

Так, Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Кроме того, президент уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", - сказал Рябошапка.

Накануне Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области. Василий Бедрий освобожден от исполнения обязанностей начальника управления СБУ в Ровенской области.

Также в Раду внесено представление на увольнение Луценко. Президент внес в парламент представление на увольнение генпрокурора.

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Источник: korrespondent.net