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11. 06. 2019

Крушение Ми-8: в Бродах попрощались с военными

В Бродах, Львовская область, прошла церемония прощания с погибшими военными, которые погибли в Ровенской области 29 мая во время аварии вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации во вторник, 11 июня.

Военные 6-ой отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разбились на вертолете поздно вечером 29 мая во время учебного полета неподалеку от села Сестрятин Ровенской области.

Сотни людей пришли проститься с командиром бригады полковником Игорем Мазепой, летчиком-штурманом старшим лейтенантом Василием Романюком и бортовым авиационным техником старшим лейтенантом Павлом Дацюком.

Cмотрите фотогалерею: В Бродах попрощались с погибшими военными

В военной прокуратуре основной версией крушения Ми-8 считают техническую неисправность.

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Источник: korrespondent.net

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