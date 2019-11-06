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11. 06. 2019

В Северной Корее нашли сотни мест публичных казней - правозащитники

В Северной Корее нашли 323 места для казни - расправы происходят на торговых площадях, школьных площадках, неподалеку от рек, на холмах и в полях. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на доклад южнокорейских правозащитников.

На локациях, указанных в докладе, происходили публичные и внесудебные казни. Особенно много казней в КНДР проходило в девяностых, но при Ким Чен Ыне они также продолжаются.

Согласно рассказам более 600 беженцев, чаще всего власти применяют расстрел, чтобы устрашать население. К тому же, к высшей мере наказания людей часто приговаривают за ненасильственные преступления, например, за кражу коровы.

На так называемых судебных процессах подсудимого обвиняют, а у него даже нет адвоката.

Правозащитники надеются, что в будущем эти свидетельства помогут расследовать преступления режима Ким Чен Ына.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в КНДР казнили дипломатов после саммита в Ханое.

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Источник: korrespondent.net

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