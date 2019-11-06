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11. 06. 2019

В АП заявили об эксперименте с назначением в СБУ

Звание лейтенанта первому замглавы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил пресс-секретарь президента Юлия Мендель, сообщает Украинская правда.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта", - сказала Мендель.

Она отметила, что звание никак не повлияет ни на доходы Баканова, ни на его карьерный рост. "Это то, что он должен иметь, чтобы у него был доступ к нужной информации", - добавила она.

В свою очередб, замглавы АП Руслан Рябошапка уточнил, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы, попытается реформировать спецслужбу.

Ранее в СБУ сообщили, что присвоил воинское звание лейтенант Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

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Источник: korrespondent.net

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