Под Киевом мужчина укусил патрульного за ногу

В селе Деревянная Обуховского района хулиган напал на наряд патрульных и укусил за ногу одного из правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В полицию обратились местные жители с жалобой на односельчанина, который травил людей собаками и стрелял из рогатки. Когда прибывшие на вызов правоохранители попытались успокоить хулигана, тот начал угрожать, а при попытке задержания – укусил одного из полицейских за ногу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего 28-летнего парня задержали. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей "умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей".

Ранее сообщалось, что в Херсоне мужчина ударил патрульного ногой в голову. Во время задержания дебошира правоохранитель упал. Мужчина подбежал к нему и ударил ногой по голове.

Напомним, под Ровно во время обыска избили следователя. Шестеро мужчин во время проведения обыска в доме подозреваемого избили полицейского, отобрали у него видеокамеру и скрылись.

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Источник: korrespondent.net