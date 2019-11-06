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11. 06. 2019

Лукашенко предложил разогнать синоптиков в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство работой сотрудников Белгидромета. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 11 июня.

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что уже больше ориентируется не на синоптиков, а на военных.

"Они видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", – посетовал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, "мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться".

Ранее Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс в Могилевской области. Там он возмутился состоянием коровников на одной из ферм, сравнив их с "Освенцимом". По итогам этого визита Лукашенко выгнал с работы главу агрохолдинга и губернатора области, а позже президент уволил министра и вице-премьера. По словам Лукашенко, "коровы обошлись стране на вес золота", а условия их содержания являются неприемлемыми.

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Источник: korrespondent.net

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