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11. 06. 2019

Во Франции задержали группу ультраправых, планировавших атаки на евреев

Ультраправую группу задержали во Франции. Операция полицейских длилась с сентября 2018 года по конец мая 2019. Об этом сообщает BFM TV во вторник, 11 июня.

Расследование началось с ареста мужчины в Гренобле 7 сентября 2018 года. Во время обыска у него дома были обнаружены патроны для автомата Калашникова, взрывные устройства, пистолет и ружье.

Вслед за этим, в октябре полиция задержала еще двоих подозреваемых, а в мае арестовали 15-летнего подростка и помощника полиции.

Пять подозреваемых придерживаются ультраправых взглядов и являются участниками группы Черные птицы. Они общались на форуме, где обсуждали возможность осуществить нападение на мусульман и евреев.

Напомним, что ранее шведская полиция подстрелила мужчину на вокзале в Мальме.

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Источник: korrespondent.net

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