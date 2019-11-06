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11. 06. 2019

Под КСУ подрались противник и сторонница Зеленского

Возле здания Конституционного суда в Киеве произошел конфликт между сторонницей президента Украины Владимира Зеленского и сторонником бывшего президента Петра Порошенко. Видео инцидента опубликовал 11 июня очевидец в YouTube.

На кадрах видно, как мужчина вырвал плакат у агитирующей за действующего президента женщины. Она не растерялась и ответила обидчику ударом по голове, а затем получила уже от него по лицу.

После небольшого промежутка времени в кадре появился сотрудник полиции, который пытался урегулировать конфликт.

Напомним, 11 июня КСУ рассматривал законность указа президента о роспуске парламента. Судьи попросили председателя Верховной Рады Андрея Парубия предоставить список депутатов, входящих в коалицию, однако так и не получили от него запрашиваемые данные.

Во время заседания перед зданием суда собрались митингующие с требованием отменить роспуск ВР.

Президент Украины как и обещал посетил заседание КСУ, однако чуть позже удалился, объяснив свой поступок нежеланием оказывать давление на судей.

До конца июня в КСУ вынесут решение о конституционности роспуска парламента Зеленским.
 

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Источник: korrespondent.net

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