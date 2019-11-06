Украина резко нарастила импорт яблок

За май этого года Украина импортировала более 7 тыс тонн яблок. Таким образом, уровень импорта яблок увеличился в семь раз. Об этом 11 июня пишет аналитический центр Инфо-Шувар.

Сообщается, что за весь сезон Украина импортировала 10,2 тыс. тонн яблок. За тот же период в прошлом году было импортировано 6,2 тыс. тонн яблок.

Потребность в импорте возникла в апреле из-за сокращения предложений с качественным украинским яблоком.

"Большинство украинских производителей не верили в рост цены в конце сезона и распродали большинство урожая еще до конца зимы. К тому же потенциал хранения яблок в этом сезоне был сравнительно невысоким через ускоренное вызревание. Соответственно, уже в апреле мы увидели рост цены, а украинские трейдеры начали импортировать яблоки из соседней Польши", - рассказала руководитель аналитического департамента Шувар Татьяна Гетьман.

Она добавила, что цена на яблоки выросла также из-за ситуации на рынке ягод, ведь земляника и черешня появились на рынке на 10-14 дней позже.

"Предложение ягод до конца мая было ограниченным из-за дождливой погоды в основных производственных регионах. Когда от начала мая ягод на рынке стало больше, цены на яблоки снова начали проседать", - заявила Гетьман.

Как сообщалось, в Украине собрали рекордный урожай яблок, что позволило рекордно увеличить их экспорт.

Как рассказала глава Минздрава Ульяна Супрун, польза яблок для организма в том, что при регулярном употреблении они снижают риск развития нескольких видов рака.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net