Решение трибунала по морскому праву будет к концу года

Арбитражный трибунал Гааги примет решение в деле Украины против РФ к концу года. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.
"Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - сказала она.
Как сообщалось, накануне началось заседание палаты третейского суда в Гааге и будет продолжаться до выходных.
Сегодня Зеркаль представила аргументы Украины в споре с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.
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Источник: korrespondent.net
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