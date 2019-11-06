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11. 06. 2019

Решение трибунала по морскому праву будет к концу года

Арбитражный трибунал Гааги примет решение в деле Украины против РФ к концу года. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

"Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - сказала она.

Как сообщалось, накануне началось заседание палаты третейского суда в Гааге и будет продолжаться до выходных.

Сегодня Зеркаль представила аргументы Украины в споре с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

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Источник: korrespondent.net

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