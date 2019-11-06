ВСУ показали, как готовят танкистов

На полигоне под Житомиром проходит подготовка курсантов-танкистов десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Уже около месяца на общевойсковом полигоне вблизи Житомира продолжаются мероприятия по подготовке и переподготовке курсантов-контрактников, воинов-танкистов Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танкисты изучают тактико-технические характеристики штатного вооружения и военной техники, тактику ведения боевых действий танковых подразделений, взаимодействие, взаимозаменяемость между экипажами.

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"Инструкторы подготовили для курсантов несколько учебных точек: на первой рассматривали нормативы упражнений и их выполнение, на второй - основы и правила стрельбы из танка, а уже на третьей - практически выполняли стрельбу вкладным стволом калибра 14,5 миллиметра", - рассказал об одном из занятий начальник группы профессиональной подготовки танковых подразделений Учебного центра ДШВ подполковник Виталий Мазур.

Курс подготовки для танкистов в 199-м Учебном центре Десантно-штурмовых войск ВСУ будет продолжаться несколько десятков дней. За это время они повысят свое мастерство в вождении боевых машин в сложной местности, выполнят боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом с ходу, а также в условиях оборонительного боя и закрытых огневых позиций.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС проходили учения танковых экипажей. На полигонах на Донбассе проходили тренировки танковых экипажей, которые находятся в районах отвода.

Напомним, военные "уничтожили" десант противника в Приазовье. Украинские военные готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.

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Источник: korrespondent.net