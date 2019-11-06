Матиос: Прокуратура три года назад заявляла НАБУ о коррупции в оборонке

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что его ведомство в марте 2016 года предоставило доступ к материалам уголовного производства о коррупции в Укроборонпроме во время поставки запчастей оборонным предприятиям. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Подчеркиваю – это абсолютная ложь. Еще раз напоминаю, что в марте 2016 года 87 листов доказательств я лично, вот в этом кабинете официально передал директору НАБУ Артему Сытнику", - сказал Матиос.

Переданные ему материалы, по словам военного прокурора, свидетельствовали о возможной причастности ряда гражданских и должностных лиц, а также непосредственно детективов НАБУ к совершению коррупционных действий и возможному получения взяток, то есть совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам Матиоса, после предоставления этих доказательств НАБУ заявило, что будто бы не получало ничего от прокуратуры.

"Правда в том, что я утверждаю и могу это подтвердить документами, что детективы НАБУ по их запросу в марте 2019 года получили от нас полный доступ ко всем материалам уголовного производства. Детективы НАБУ скопировали все необходимые им материалы в полном объеме. Это подтверждает составленный и подписанный ими протокол. Это официальный процессуальный документ. Для тех, кто игнорирует и не знает требований Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно детективам и руководству НАБУ, в очередной раз объясняю и напоминаю нормы Закона. Документы о личной переписке какого-либо лица могут быть выданы детективу НАБУ или другому лицу только на основании судебного решения, который регламентирован статьей 14 Уголовного процессуального кодекса Украины", - подчеркнул Матиос.

Он добавил, что за три месяца детективы НАБУ такого разрешения судьи не получали и в Главную военную прокуратуру не передавали. Каких-либо запросов о желании ознакомиться с материалами этого производства в течение трех лет с 2016 по 2019 год – до возникновения скандала и журналистского расследования со стороны НАБУ в прокуратуру не поступало.

По словам Матиоса, руководство НАБУ безосновательно обвиняет прокуроров военной прокуратуры в якобы совершении "процессуального сопротивления".

Напомним, после коррупционного скандала с закупками в Укроборонпроме решили провести аудит, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net