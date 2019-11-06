От ЕСПЧ до Гааги. Главные иски Украины против РФ

В международном арбитражном суде в Гааге - Постоянной палате третейского суда - на этой неделе началось рассмотрение иска Украины против России, которая обвиняется в нарушении конвенции ООН по морскому праву в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

На прошлой неделе в Гааги прошли другие слушания - в Международном суде ООН рассматривается иск Украины к России, в котором Киев указывает на нарушение Москвой двух международных конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Этот иски - немногие из целого ряда инициированных Украиной процессов против России в международных судах. Корреспондент.net рассказывает о них подробности.

Море в арбитраже Гааги

10 июня Постоянная палата третейского суда в Гааге начал слушания по иску Украины против России из-за ограничения доступа к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова.

Украина подала иск в эту старейшую организацию по арбитражу и разрешения споров между странами в мире в сентябре 2016 года, обвинив Россию в нарушении Конвенции по морскому праву в украинских территориальных водах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В первый день Россия представила суду свои возражения. Москва хочет доказать, что арбитражный суд в Гааге не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

"Понятно, что суть претензий Украины заключается в суверенитете России над Крымом и морскими зонами. Несмотря на то, что Россия высоко ценит этот трибунал, он не может определить, какое государство суверенно над Крымом", - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач.

Он призвал суд отклонить иски в полном объеме и обвинил Украину в невыполнении досудебных процедур, не предложив переговоры для урегулирования споров.

11 июня свою позицию представила Украина, которая выступает обвинителем. Возглавившая украинскую делегацию замминистра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула в суде, что речь идет "о праве Украины на прилегающие к полуострову морские зоны", а не об аннексии Крыма.

"У нас, как и у остального мира, не возникает никаких сомнений то, что Крым - это Украина... Россия также признала суверенитет Украины над Крымом, в том числе в юридически обязательных договорах. Россия не может просто так появляться в этом арбитражном трибунале и пытаться обжаловать его юрисдикцию", - рассказала Зеркаль.

Она также заявила, что Москва нарушает украинские права мостом через Керченский пролив, ограничиванием прохода судов, "разворовывая энергоресурсы Украины и недопуском укринских рыбаков в море".

Второй этап слушаний - прения сторон - продлится 13 и 14 июня.

Крым и Донбасс в Суде ООН

16 января 2017 года Украина начала дело в Международном суде ООН, который занимается урегулированием межгосударственных споров о нарушениях международных договоров и обязательств или разногласий в их толковании, против России. Он находится в одном здании с арбитражем - Дворце Мира.

Украинская сторона обвиняет Москву в "многочисленных и систематических нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (на Донбассе) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (в Крыму)".

Киев предоставил свои аргументы в виде меморандума на 17,5 тысячи страниц текста в 29 томах. По оценкам украинского МИД, рассмотрение дела может длиться еще несколько лет.

Слушания по делу проходили 3-7 июня. Россия также настаивает на отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения дела.

Хотя до этого Кремль признавал, что является участником судебного процесса. При этом российская сторона отрицала нарушения прав человека в Крыму и любую причастность к вооруженному конфликту на Донбассе.

Москва изменила свое мнение после временного решения суда о необходимости соблюдения Россией прав человека в Крыму, которое отказалась выполнять.

Тогда Кремль решил обжаловать само право суда на рассмотрение этого иска и заявил об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать спор по иску Украины.

Также было во время суда с Грузией, которая обратились с иском о нарушении конвенции о запрете расовой дискриминации. Международный суд ООН согласился с доводами России о том, что у него нет юрисдикции рассматривать это дело. Подробно в материале Украина против России в Суде ООН.

Права человека в ЕСПЧ

Больше всего исков против России Украина подала в Европейский суд по правам человека.

Последний был об украинских военных моряках, захваченных в районе Керченского пролива. Киев добивается их немедленного освобождения.

В декабре прошлого года ЕСПЧ обязал Россию сообщить о местонахождении и состоянии военных, а также обеспечить их медицинской помощью. Москва отказалась выполнять решение суда.

Другие иски Киева, связанные с нарушением прав человека были объединены в два крупных производства - по Крыму и по Донбассу.

Также ЕСПЧ рассматривает отдельный иск о незаконном вывозе детей из неподконтрольной Киеву части Донбасса в Россию, а кроме того, поданный в августе 2018 года иск касательно украинских политзаключенных, содержащихся на территории аннексированного Крыма и РФ.

Майдан в Гаагском трибунале

Международный уголовный суд, более известный как Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 рассматривает дело, которое называется Ситуация в Украине.

Оно касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также событий в Крыму и Донбассе.

В 2016 году прокурор МУС Фату Бенсуда приравняла аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. В ответ президент России Владимир Путин вывел РФ из-под юрисдикции Гаагского трибунала.

В ежегодном докладе Бенсуды за 2017 года говорится, что ситуация на Донбассе суд также может рассматривать как международный вооруженный конфликт.

В отчете за 2018 год говорится, что в ближайшее время будет принято заключение о юрисдикции преступлений, совершенных в Украине.

Украинские компании в Гааге

Наибольшего успеха в противостоянии с Москвой добились украинские компании. Нафтогаз Украины одержал победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский монополист Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

Победу в процессе против России одержал недавно и Ощадбанк. 26 ноября 2018 года стало известно, что арбитражный суд в Париже обязал выплатить украинскому государственному банку 1,3 миллиарда долларов компенсации за потери имущества и бизнеса в результате аннексии Крыма.

В мае прошлого года Постоянная палата третейского суда в Гааге присудила 159 миллионов долларов по иску 18 украинских предприятий. Это стало первой победой украинской стороны в связи с "национализацией" в аннексированном Крыму.

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Источник: korrespondent.net