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11. 06. 2019

В МИД РФ осудили разговоры о воссоздании ядерного потенциала Украины

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает безответственными рассуждения о воссоздании Украиной ядерного потенциала после прекращения действия ракетного договора. Об этом он заявил выступая на V Международном форуме Примаковские чтения во вторник, 11 июня, сообщает ТАСС.

"Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал он.

"Поэтому безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украиной свидетельствует о, как минимум, посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - заявил замминистра.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

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Источник: korrespondent.net

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