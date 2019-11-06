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11. 06. 2019

Роспуск Рады: КСУ перешел в закрытый режим

Конституционный суд перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. 

"Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ объявляю завершенным", - сказала глава КСУ Наталья Шаптала.

Окончательное решение суда по итогу закрытого рассмотрения будет опубликовано на официальном сайте КСУ.

Заседание КС о роспуске Рады: онлайн-трансляция

В ходе заседания один из судей КСУ заявил о необходимости доказать факт отсутствия коалиции в Раде, на основании которого президент принял решение о роспуске парламента. Судьи также обратили внимание на то, что не располагают официальной информацией о составе коалиции в Верховной Раде. В частности, спикер парламента Андрей Парубий не предоставил запрашиваемую судом информацию о выходе из коалиции в 2016 году Самопомощи, Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины, а также списки депутатов Рады, входящих в состав коалиции после 19 февраля 2016 года.

Как сообщалось, в начале заседания КСУ президент Владимир Зеленский выступил с небольшой речью и удалился.

Его представитель в КСУ заявил, что суд должен определить законность роспуска Рады до конца месяца, но у Зеленского ждут решение раньше.

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Источник: korrespondent.net

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