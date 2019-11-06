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11. 06. 2019

ГБР назвало причину обыска в управлении Минюста

В Центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве во вторник, 11 июня, проводились следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ведомстве объяснили, что следователями теруправления ГБР в Киеве были задокументированы факты систематического взяточничества и получения "откатов" группой должностных лиц управления Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Следственные действия проводились совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции и Военной прокуратурой.

"По предварительной информации, руководитель Управления совместно со своим заместителем и начальником отдела на постоянной основе в течение февраля-июня этого года требовали и получали от предприятия неправомерную выгоду. Так, 30% средств от суммы договоров на поставку товаров, заключенных с государственными предприятиями, которые подчинены Межрегиональному управлению по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, возвращались упомянутым чиновникам в виде "откатов". Кроме того, установлено, что должностные лица предоставляли в скрытую аренду имущество государственных предприятий", - сообщили в ГБР.

Во вторник, 11 июня, во время получения очередной части "отката" в сумме 18 тысяч гривен, трое подозреваемых были задеражны. Продолжаются неотложные следственные действия, проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов.

Задержанным готовится сообщение о подозрении. В случае доказательства вины, задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Накануне СМИ сообщили, что в управлении Минюста проходят следственные действия. 

Напомним, прошлой неделе в Днепропетровской области взбунтовались заключенные. Они протестовали против ненадлежащих условий содержания.

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Источник: korrespondent.net

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