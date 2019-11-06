Порошенко встретился с директором ЦРУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко и директор Центрального разведывательного управления США, генерал Дэвид Петреус провели переговоры и обсудили ситуацию в стране. Об этом 11 июня рассказал Порошенко в Facebook.

Сообщается, что целью переговоров стало укрепление фронта единства и солидарности с Украиной. Экс-президент Украины подчеркнул необходимость сохранения в стране курса на НАТО и ЕС.

"В ходе встречи отметил важность сохранения Украины движения к членству ЕС и НАТО", – заявил Порошенко.

Он также выразил благодарность американским партнерам Киева за неизменную поддержку Украины.

По словам Порошенко, чтобы Украина достигла прогресса и укрепила стойкость как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира, помощь США крайне важна.

Ранее стало известно, что партию БПП переименовали и отныне она называется Европейская Солидарность.

Порошенко рассказал, что готов занять пост премьер-министра в случае победы партии на выборах в Верховную Раду 21 июня.

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Источник: korrespondent.net