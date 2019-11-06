Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 20:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
11. 06. 2019

У Трампа допустили новую встречу с Ким Чен Ыном

В Белом доме утверждают, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР возможен при желании Пхеньяна. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, такой саммит вполне возможен, и все зависит от Пхеньяна. Болтон отметил, что Вашингтон будет готов провести саммит, если к этому будет готова северокорейская сторона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросу полной денуклеаризации.
 
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.