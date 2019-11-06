Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 20:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
11. 06. 2019

На админгранице с Крымом задержана активистка

На административной границе с аннексированным Крымом задержана крымскотатарская активистка Гульсум Алиева. Об этом 11 июня пишут представители общественного объединения Крымская солидарность в Facebook.

"Только что стало известно о задержании на админгранице с Крымом Гульсум Алиевой, которая обвинялась по ст.20.3.1 КоАП", - говорится в сообщении.

Активисты говорят, что Алиева доставлена в полицейский отдел Армянска и с ней находится адвокат Алексей Ладин. Они ожидают приезда сотрудников ФСБ.

Правоохранители утверждают, что активистка якобы находится в розыске по инициативе ФСБ.

Ранее российские силовики задержали координатора Крымского детства Мумин Салиеву. Еще одна активистка - Лутфие Зудиева была задержана, так как якобы демонстрировала запрещенную символику. Позже они были отпущены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.