Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 21:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
11. 06. 2019

Литва передала Украине почти миллион боеприпасов

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к советскому стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Об этом сообщает Минобороны Литвы во вторник, 11 июня.

"Военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены на Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии", – говорится в сообщении.

Передача амуниции осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

Напомним, в феврале правительство Литвы утвердило безвозмездную передачу Украине партии боеприпасов.

Ранее Литва неоднократно оказывала украинской армии материальную поддержку, включая летальное оружие.

Также литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.