Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июня 2019, вторник, 21:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
11. 06. 2019

Саакашвили объяснил отказ возглавить УДАР

Михаил Саакашвили заявил, что отказ возглавить партию УДАР Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду связано с негативным мнением сторонников его политсилы Рух новых сил относительно данной перспективы. Об этом сообщает Новое Время.

По его словам, когда Виталий Кличко предложил ему возглавить партию, они не обсуждали формирование избирательных списков.

Также Саакашвили подчеркнул, что Виталий Кличко с пониманием отнесся к отказу от соответствующего предложения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили совместно поучавствовать в выборах, но Саакашвили от предложения Кличко отказался. 8 июня Саакашвили заявил, что партия Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.